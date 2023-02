SARONNO – Grande apprensione l’altro giorno per l’incidente che ha visto come vittima un 12enne che stava andando a scuola. Il ragazzo stava percorrendo in bici via Don Guanella quando è stato è stato colpito da una vettura guidata da una donna.

Erano da poco passate le 7,30 quando alla centrale operativa Areu è arrivata la chiamata di alcuni passanti che chiedevano l’intervento dell’ambulanza mentre la conducente che si è subito fermata si accertava delle condizioni del ragazzo finito a terra.

Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia locale che si è occupata di effettuare tutti i rilievi del caso per accertare le responsabilità. Ad occuparsi del ragazzino che non ha riportato gravi conseguenze il personale della Croce Azzurra di Rovellasca.

