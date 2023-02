SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Massimo Gelmini, dirigente storico del Comune di Saronno e negli ultimi anni anche direttore amministrativo dell’Istituzione Zerbi di Uil Fpl.

“Un uomo dal piglio deciso ma onesto e che, nel rispetto degli obiettivi che gli assegnavano le varie amministrazioni succedutesi nei decenni in cui è stato dirigente per i servizi pubblici del comune di Saronno, li raggiungeva ma sempre con il dialogo e con accordi sindacali con le rappresentanze sindacali. Siamo convinti che se oggi ci fosse ancora lui come direttore amministrativo all’Istituzione Zerbi non saremmo in questa situazione di stallo.

E che lui stesso, per cercare di tutelare le scuole saronnesi, era arrivato al punto di presentare le dimissioni da direttore, poi ritirate su richiesta del sindaco, con l’obiettivo, ne siamo certi, di fare il bene dei piccoli cittadini e delle lavoratrici del sistema scolastico comunale. Un grande saluto e un grazie ad un uomo che sicuramente sarà ricordato con affetto e riconoscenza da tutta la Uil Fpl”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione