SARONNO – Gli ingredienti sono sempre gli stessi: materie prime di grande qualità, tanta tradizione e maestria e il risultato, dopo il successo dei panettoni artigianali, è una serie di proposte per San Valentino per coccolare gli innamorati e tutte quelle persone che si vogliono concedere un momento di dolce condivisione coi propri cari.

Negli ultimi giorni, nel laboratorio artigianale del Punto Rosso Lazzaroni in via Gorizia 41, sono stati preparati e sfornati i primi Cuor del Chiostro. Sono di cuori soffici e colorati con lamponi e cioccolato bianco che debuttano per la prima volta nel punto vendita della Paolo Lazzaroni e figli in occasione di San Valentino.

Ma non solo. Sono diverse le proposte realizzate per gli innamorati e per quanti desiderano dimostrare il proprio affetto e sentimento condividendo un dolce artigianale. Negli ultimi giorni con grande cura il laboratorio ha preparato e disposto in un’area espositiva creata ad hoc: baci del Punto Rosso e i primi tartufi.

A queste proposte, che hanno debuttato nella giornata di sabato al punto vendita alle porte di Saronno, si aggiungerà una sorpresa sempre “made in Saronno” nei prossimi giorni.

