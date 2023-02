SARONNO – Ancora un caso di intossicazione etilica a Saronno: negli ultimi tempi ne sono capitati parecchi e l’ultimo della serie di è verificato l’altra sera quando l’ambulanza, su segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato una persona in difficoltà, è accorsa dietro al complesso ospedaliero, in via Cristoforo Colombo, nei pressi della intersezione con via Don Volpi.

C’era un uomo di 49 anni che stava male: è stato soccorso dall’equipaggio dell’ambulanza, della Croce azzurra di Rovellasca, ed è stato trasporto al vicino nosocomio per gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti e quando si è pienamente ripreso è stato quindi dimesso.

(foto archivio: precedente intervento dell’ambulanza in città)

09022023