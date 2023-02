SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Attac Saronno in merito alle elezioni regionale del prossimo fine settimana.

“Chi voterà, non voti né Fontana né Moratti, né le liste e i candidati a loro collegati. Tra gli altri candidati e liste, ogni elettrice ed elettore scelga secondo le proprie inclinazioni. Perché questa posizione?

Intanto perché siamo antifascisti, antirazzisti e contro le spinte di egoismo autonomista. E poi perché siamo impegnati nella lotta per il diritto alla salute dei cittadini e per la sanità pubblica e per tutte e tutti: esattamente quello che in questi anni sia lo schieramento di Fontana che quello di Moratti hanno contribuito a demolire: sono loro le “riforme” che tolgono il diritto alla salute a sempre più cittadini lombardi.

Checché ne dicano i loro candidati locali, così come il cosiddetto “Comitato per la salvaguardia e il rilancio dell’ospedale di Saronno”, che non fa differenze tra gli schieramenti, il dato è chiaro: chi vuole strutture e servizi pubblici, accessibili, sul territorio e di qualità non sta negli schieramenti di Fontana e Moratti. Buon voto a saronnesi e residenti in Lombardia!”

Vuoi rimanere informato sulle notizie di politica? Iscriviti al canale Telegram de ilSaronno dedicato alla politica cerca @ilsaronnopolitica oppure clicca qui https://t.me/ilsaronnopolitica

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione