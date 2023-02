x x

SARONNO – Ancora un successo per il Fbc Saronno che ha segnato ben quattro gol (tripletta di Sasso e rete di Zannelli) a Bulgarograsso: la vetta si avvicina grazie al pari casalingo della capolista Meda contro l’Sc United e grazie alle reti di Buqi e Cattaneo. Largo successo per l’Esperia Lomazzo in casa contro il Varedo mentre il Rovellasca ha perso a Muggiò. Vittoria interna nel posticipo del tardo pomeriggio di sabato per la Gerenzanese contro la modesta Pro Olgiate.

Risultati: Bulgaro-Fbc Saronno 3-4, Esperia Lomazzo-Varedo 5-2, Itala-Db Cesano Maderno 1-2, Muggiò-Rovellasca 1910 3-0, Base 96 Seveso-Portichetto Luisago 2-2, Bovisio Masciago-Menaggio 2-2, Meda-Sc United 2-2, Gerenzanese-Pro Olgiate 4-1. Classifica: Meda 45 punti, Fbc Saronno 40, Muggiò 36, Varedo e Rovellasca 1910 33, Itala e Esperia Lomazzo 31, Gerenzanese 28, Sc United 27, Menaggio 26, Base 96 Seveso 22, Bulgaro 21, Bovisio Masciago 20, Db Cesano Maderno 19, Pro Olgiate 11, Portichetto Luisago 3.

(foto Andrea Elli/Fbc Saronno)

11022023