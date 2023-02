SARONNO – Decisamente insolito, ma fortunatamente senza conseguenze, l’incidente avvenuto ieri pomeriggio in piazza Aviatori d’Italia alle porte della zona a traffico limitato. Intorno alle 13,30 il proprietario ha lasciato la propria Lancia Ypsilon in sosta dimenticando si inserire marcia e freno a mano. Il risultato è stato che pochi minuti dopo la vettura ha iniziato a muoversi colpendo due vetture che transitavano in quel momento. I conducenti si sono subito fermati. E’ sopraggiunta anche la proprietaria una 85enne. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul posto una pattuglia della polizia locale che si è occupata di rilevare l’insolito sinistro. Le vetture danneggiate sono una Stelvio e una Swift ma i danni sono stati davvero contenuti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione