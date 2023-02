x x

CARONNO PERTUSELLA – Continua il momento nero della Caronnese, che cade in casa anche per mano del Seregno. 1-2 il risultato finale, coi brianzoli che ribaltano l’iniziale vantaggio di Austoni arrivato in avvio di ripresa.

Palo è costretto a schierare Cretti sulla linea dei difensori, per via delle assenze di Scaglione e Nossa. Partono bene però i rossoblù, con lo spunto di Austoni sulla sinistra ma sul cross del numero 10 Piraccini arriva con un pizzico di ritardo. Più Seregno che Caronnese nel fare la partita, ma le occasioni vere sono poche tanto che Indelicato si sporca i guanti solo al minuto 22 sul destro di Goffi, deviato in corner. Prima del riposo, bella accelerazione di Curci sulla sinistra ma il tentativo di Mollica viene murato, dall’altra parte clamorosa traversa di Panatti con un destro da fuori area ed erroraccio di Silenzi che non inquadra la porta da buona posizione.

Ripresa più frizzante e subito Caronnese in vantaggio. Tunesi e Piraccini imbastiscono la ripartenza chiusa col tiro a giro vincente di Austoni che, dopo cinque minuti, trova la sua quinta rete in maglia rossoblù. La reazione del Seregno però è veemente e Indelicato è costretto agli straordinari su Goffi prima e sulla doppia conclusione di Panatti e Bright poi. Ma alla lunga il pareggio arriva. Da un’incomprensione difensiva la Caronnese regala un corner al Seregno, capitan Magli di testa fa valere i suoi centimetri e incorna l’1-1. Il Seregno ci crede, Silenzi al minuto 32 riscatta la sua giornata negativa trovando il gol al volo che ribalta il risultato, complice anche una deviazione. 1-2 e risultato che non cambia più nemmeno sui tentativi di Corno, che entrato prova a essere salvatore della patria senza successo.

Il tabellino

CARONNESE-SEREGNO 1-2

CARONNESE (4-3-3): Indelicato; Pandini, Cretti, Galletti, Curci; Mollica (39’ st Agello), Tunesi (33’ st Anane), Piraccini; Duguet, Braidich (29’ st Myrtollari), Austoni (29’ st Corno). A disp.: De Luca, Cosentino, Cerreto, Diatta, Gini. All.: Palo.

SEREGNO (4-4-2): Bonadeo; Santambrogio, Konate, Magli, Eberini; Valtulini (37’ st Iurato), Panatti, Bright, Goffi (17’ st Henin); Silenzi (44’ st Rusconi), Ortolini. A disp.: De Bono, Consonni, Zangrillo, Cattaneo, Cappadonna, Flores. All.: Di Gioia.

ARBITRO: Ferrara di Roma2.

MARCATORI: st 5’ Austoni, 23’ Magli, 32’ Silenzi.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Bright, Galletti, Goffi, Braidich, Palo, Silenzi. Angoli 2-9. Recupero 1’, 5’.