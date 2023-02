Saronnese disperso in Turchia: cane molecolare lo cerca fra le macerie dell’hotel

SARONNO – Un cane molecolare della guardia di finanza e cinque esperti di carabinieri, polizia di Stato e vigili del fuoco dell’Unità di crisi della Farnesina stanno cercando Angelo Zen fra le macerie dell’hotel dove soggiornava a Kahramanmaras, città epicentro del sisma in Turchia. Del 60enne Zen, nativo di Saronno, originario di Cislago anche da tempo abitante con la famiglia in Veneto, non si sa niente dal giorno del disastroso terremoto. E’ l’unico italiano ancora disperso in Turchia, dove si trovava per motivi di lavoro. Zen era arrivato in Turchia proprio poco ore prima del terremoto, avvenuto nella notte fra il 5 ed il 6 febbraio. La mattina seguente avrebbe dovuto incontrare un socio turco.

Per cercarlo nei giorni scorsi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inviato sul posto la squadra di specialisti. Di Zen si sono perse le tracce dal giorno del sistema.

(foto: Angelo Zen)

15022023