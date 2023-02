x x

SARONNO – Ogg in Prefettura a Varese si è tenuto l’incontro tra l’istituzione Zerbi l’amministrazione e le delegazioni sindacali che hanno proclamato lo stato di agitazione.

Ecco la nota di aggiornamento

“La viceprefetto Crupi ha ascoltato le motivazioni dell’Istituzione Zerbi, rappresentate dalla presidente Lisalberta Castaldi (accompagnata dal sindaco Augusto Airoldi) e delle parti sindacali.

Ritenendo fondate le ragioni della presidente di richiesta di tempo per ottemperare ai passaggi necessari per la nomina del nuovo responsabile amministrativo e la rilevazione dei dati relativi alle nuove iscrizioni, utili per definire con precisione il fabbisogno effettivo del personale ha proposto che le parti si incontrino nuovamente tra 20 giorni.

Su richiesta delle parti sindacali Lisalberta Castaldi ha accolto la richiesta che venga effettuata una nuova convocazione entro 15 giorni, con la sospensione dello stato stato di agitazione sindacale. In questo lasso di tempo l’Istituzione Zerbi e l’amministrazione continueranno a lavorare per garantire il miglior servizio possibile alle famiglie e ai piccoli utenti”.

