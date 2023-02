x x

SARONNO – E‘ caccia a chi è stato coinvolto nella rissa esplosa ieri alle 19 alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna e culminata con l’accoltellamento di uno dei contendenti, poi fuggito dai suoi aggressori sino in corso Italia, dove è stato “salvato” dall’intervento dei carabinieri, sul posto anche l’ambulanza della Croce rossa. Il ferito, che sicuramente se l’è vista brutta ma ha lamentato lesioni superficiali, è stato medicato direttamente sul posto, ed è stato interrogato dai tutori dell’ordine.

Tutte straniere le persone coinvolte

La vicenda, a quanto pare, avrebbe coinvolto unicamente extracomunitari, forse nordafricani: sono da chiarire le cause di quanto successo e se vi siano dei legami con quanto avvenuto a metà giornata sempre in stazione centrale, altra lite fra stranieri.

(foto: l’ambulanza durante l’intervento di soccorso del ferito in corso Italia)

