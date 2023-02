x x

BARANZATE – Questa settimana il Saronno affronta la Baranzatese sul loro campo. Su ilSaronno la consueta diretta play by play.

L’Fbc Saronno rimane primo a 46 punti, ora a +9 dal Base. Settimana scorsa il Morazozne ha interrotto la striscia di vittorie del Saronno. La Baranzatese invece è una delle grandi sorprese del campionato e si trova ora a 33 punti, al quarto posto in classifica e in lotta per un posto nei playoff.

L’arbitro designato è Isaia Testa di Bergamo, assistenti Alessandro Mastropieri di Milano e Jacopo Urbani di Cinisello Balsamo.

Si gioca allo stadio comunale di Baranzate in via Nazario Sauro 150.

Le altre partite del girone

Sempre nel girone A di Promozione sono in campo anche le altre squadre locali. Si giocano Morazzone-Universal Solaro con arbitro Amin Khayam Bergamo, assistenti Francesco Ciocci di Legnano e Francesco Maggio di Monza; Aurora Uboldese-Amici dello sport con arbitro Alberto Guerra Voghera, assistenti Andrea Missaglia Monza e Luca Ernesto Polenghi di Voghera.

La classifica

Classifica: Fbc Saronno 46; Base 96 37; Meda 36; Baranzatese 33; Universal Solaro e Valle Olona 31; Esperia Lomazzo 30; Besnatese 27; Lentatese 24; Mariano 23; Ispra 22; Accademia Inveruno e Amici dello Sport 21; Morazzone 20; Aurora Cmc Uboldese e Solese 14.

(foto Andrea Elli/Fbc Saronno)

19022023