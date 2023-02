x x

SARONNO – Ieri al Pala Aldo Moro di viale Santuario la prima giornata del tradizionale “Memorial Chicco Luraschi” di softball giovanile indoor, primo evento della stagione 2023 del “batti e corri” promosso dalla locale Inox Team Saronno.

I risultati

Si è giocato per tutto il giorno: Bollate u13-Rheavendors Caronno 6-0, Saronno-Legnano 9-1, Old Parma-Bollate u13 0-6, Saronno-Softball school 1-4, Caronno-New Bologna 1-0, Legnano-Softball school 3-6, New Bologna-Old Parma 0-0, Thunders-Legnano 2-2.

Il programma odierno

Oggi alle 8.30 Old Parma-Caronno, 9.30 Thunders-Caronno, 10.30 New Bologna-Bollate, 11.30 Softball school-Thunders ed a seguire le finali, finalissima alle 15.30 poi le premazioni. L’evento è rivolto a squadre che siano almeno under 15 ed è alla nona edizione.

(foto: il via della manifestazione)

19022023