SARONNO – Nuovo match e nuova meritata vittoria per la Pallavolo Saronno, che è stata in grado di imporsi sull’Imecon Crema con un punteggio di 3-2 (23-25, 20-25, 25-20, 25-19, 15-9), in un duro scontro durato più di dure ore.

Nella serata di sabato 18 febbraio gli Amaretti hanno dimostrato, più che mai, di avere carattere riuscendo a ribaltare le sorti della partita: in una situazione difficile, dove gli avversari sono stati in grado di portare a casa i primi due set, i saronnesi non si sono arresi e, nonostante il grande svantaggio, sono stati capaci di prendere in mano le redini del gioco, conducendo la squadra alla vittoria.

L’assenza di molti giocatori, dovuta a problemi di salute, nel corso degli allenamenti settimanali, non ha impedito al Saronno di trionfare in questi combattuti 5 set.

“Oggi i miei ragazzi hanno dimostrato che, nonostante tutto, non ci arrendiamo. Complimenti a noi” queste le parole di coach Chiofalo, soddisfatto del rendimento dei suoi Amaretti.

Qui i tabellini della partita: Peslac 12, Cafulli 21, Olivati 14, Buratti 3, Fumero 15, Vlasceanu, Turolla 1, Falanga 14, Marnoni, Scurzoni 7, Gallo, Guaragna. Liberi: Guglielmo, Fontana

Con questo incontro la Pallavolo Saronno si posiziona al quarto posto in classifica del girone B, alla vetta del quale troviamo nuovamente il Malnate.

