x x

SARONNO – Pari nel derby per il Fbc Saronno in casa al centro sportivo Matteotti contro la Gerenzanese: 1-1 ieri per i biancocelesti (con gol del “solito” Sasso), seconda forza del torneo, nel campionato juniores di Fascia B giunto alla 20′ giornata. Un risultato che consente alla capolista Meda di allungare, grazie alla goleada contro il Db Cesano Maderno. Pari 1-1 in trasferta per il Rovellasca 1910 contro il Portichetto Luisago e 2-2 in casa del SAc United contro l’Esperia Lomazzo.

Risultati: Varedo-Bulgaro 2-1, Db Cesano Maderno-Meda 2-6, Fbc Saronno-Gerenzanese 1-1, Portichetto Luisago-Rovellasca 1910 1-1, Base 96 Seveso-Bovisio Masciago 2-2, Sc United-Esperia Lomazzo 2-2, Pro Olgiate-Muggiò 0-2m, Menaggio-Itala 2-0. Classifica: Meda 48 punti, Fbc Saronno 41, Muggiò 39, Varedo 36, Rovellasca 1910 34, Esperia Lomazzo 32, Itala 31, Menaggio e Gerenzanese 29, Sc United 28, Base 96 23, Bulgaro e Bovisio Masciago 21, Db Cesano Maderno 19, Pro Olgiate 11, Portichetto Luisago 4.

(foto Andrea Elli/Fbc Saronno: un giocatore della juniores del Fbc Saronno)

19022023