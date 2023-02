x x

Sabato sera di controlli per i carabinieri del comando compagnia di Vimercate, unitamente ai militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e quelli della tutela del lavoro, entrambi provenienti da Milano, una dozzina di donne e uomini dell’Arma, impegnati dalle 22 fino a tarda notte, per effettuare controlli in un noto club, a seguito di alcune lamentele da parte della comunità brianzola.

Effettuato l’accesso, oltre ad identificare avventori e dipendenti, in tutto circa una cinquantina di persone, i militari specializzati hanno rilevato alcune violazioni. In particolare il personale del Nil ha rilevano la presenza di quattro lavoratori irregolari “lavoro in nero”, elevando sanzioni per un totale di oltre 40 mila euro;

Mentre il Nas ha evidenziato la mancata formazione del personale in materia igienico sanitaria comminando una sanzione di mille euro e relativa segnalazione alla competente Ats.

