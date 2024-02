Città

SARONNO – Si è svolto questa mattina in piazza Volontari del sangue, dalle 10.30 alle 12.30 il presidio per il cessate il fuoco in Palestina ed Ucraina, rivolto però alle guerre in generale. I volontari presenti, ed anche qualche passante si sono allineati con una serie di cartelli, in modo da formare, su tre linee la scritta “Cessate il fuoco”.

“Il gruppo Emergency di Saronno – fanno sapere dall’associazione – aderisce a questa iniziativa, ‘Cessate il fuoco’ è un monito rivolto a tutte le guerre, non solo in Ucraina (di cui ricorre oggi il secondo anniversario dall’inizio dell’invasione) ed in Palestina, ma anche ad esempio in Sudan, e più in generale in tutte le zone di guerra nel mondo. Chi ha organizzato l’iniziativa è ‘Europe For Peace’, di cui Emergency fa parte, ed ‘Assisi pace giusta’, questo è un gruppo che organizza tutte queste iniziative e queste giornate per ricordare tutte le guerre. Riguardo alla giornata di oggi facciamo semplicemente questo sit-in con questi cartelli per cercare di diffondere questo messaggio di pace nella comunità.”

Non sono mancati alcuni commenti spiacevoli di alcuni passanti e persone sedute sulle panchine della piazza saronnese, all’indirizzo sia della manifestazione sia delle persone che vi hanno preso parte, soprattutto durante l’intonazione del canto “Bella Ciao”.

