CARONNO PERTUSELLA – Singolare incidente quello che ha coinvolto un quarantenne di Caronno Pertusella al volante del proprio camioncino: è andato a sbattere contro una Fiat 500 e ne è scaturito un tamponamento a catena che ha coinvolto pure una pattuglia della polizia locale. E’ successo in orario mattutino, alle 10, qualche giorno fa nella vicina Bollate, in via Verdi.

Alla fine sono stati proprio gli agenti dell’autopattuglia a compiere i riievi del sinistro, nessuno si è fatto del male. Solo un sessantenne, il guidatore della 500, ha riportato lievi contusioni ed è stato visitato sul posto dal personale dell’ambulanza della Croce rossa nel frattempo accorsa; non è stato necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio)

22022023