SARONNO – La scomparsa di Angelo Proserpio sta suscitando grande cordoglio a Saronno, qui il toccante ricordo – molto “personale” – da parte del sindaco emerito ed attuale presidente del consiglio comunale, Pierluigi Gilli.

E’ entrato nel regno della luce Angelo Proserpio,che tanto è stato presente nella vita politica, amministrativa, culturale della nostra città, di cui molti meritoriamente parleranno.

Io lo desidero ricordare a livello personale, al di là di queste pure importantissime vesti pubbliche. Da lui ho imparato la professione di avvocato; nel 1981 mi ha accolto nel suo studio per consentirmi di fare la pratica forense e diventare anch’io procuratore e avvocato; anni intensi di formazione, sotto la sua guida. Anni in cui è nato un rapporto di amicizia, che ha sempre travalicato le diverse opinioni e si è concentrato sulla fiducia, sull’affetto, sulla stima reciproche. Ha segnato diversi momenti fondamentali per me: mio testimone di nozze, mio consolatore quando non sono stato bene, ha raccolto il giuramento di avvocato di mia figlia da Presidente dell’Ordine. Non c’era bisogno di vedersi spesso. Ci si “sentiva”. Tre settimane fa una sua sorprendente telefonata mi invitava a visitarlo a casa sua; ero appena arrivato in Liguria, mi ha parlato del desiderio di ritornare tra i pini di Arenzano. Qualche giorno dopo, un lungo incontro, che forse entrambi intuivamo essere quello di congedo; gli animi si sono aperti ed ho ricevuto un’inaspettata ed impegnativa consegna, che mi ha impresso nel cuore, se possibile, un segno intangibile della sua amicizia. Spero di riuscire ad esaudirlo.

Ora, però, mi commuove salutarlo come un fratello maggiore, con la nostalgia e l’ammirazione che un fratello minore prova con riconoscenza. Ieri sera, tardi, mi trovavo a casa con alcuni cari amici e abbiamo parlato tanto di Angelo, con affetto: sembra quasi che lo volessimo accompagnare, senza saperlo, verso il lungo viaggio di pace che ha iniziato questa notte. Riposa già sereno e vive nel cuore della moglie, delle figlie e dei tantissimi che gli hanno voluto bene. Un abbraccio.

(foto: Angelo Proserpio)

22022023