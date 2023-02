x x

SARONNO / LIMBIATE – Anche ieri la Giunta regionale e l’intera Lombardia “hanno rinnovato la vicinanza e il cordoglio ai familiari dell’ambasciatore Attanasio, del carabiniere Iacovacci e dell’autista Milambo”. Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, in occasione del secondo anniversario dell’agguato in Congo in cui persero la vita il diplomatico di Limbiate, Luca Attanasio insieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo. A Luca Attanasio Regione Lombardia ha conferito, alla memoria, la “Rosa Camuna 2021″, il più alto riconoscimento dell’istituzione”.

Attanasio era nativo di Saronno ed è cresciuto a Limbiate.

Ieri anche il ricordo dell’ambasciatore Attanasio da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

(foto archivio: l’ambasciatore Luca Attanasio)

