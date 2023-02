x x

SARONNO – Una partita che vede sfidarsi la capolista e l’ultima in classifica. Uno scontro che all’andata era finito con una vittoria a sorpresa della Solese. Ma il Saronno di queste settimane è un Saronno molto diverso da quello delle prime settimane del campionato di Promozione. A sbloccarla è il solito Brighenti, subito al secondo minuto. Poi è bello al suo primo gol stagionale che infila il pallone sotto le gambe di De Cesare. Invece la riapre nel secondo tempo Bajoni, dopo un grave errore di Rivaldo Borges, che respinge male un calcio di punizione. Gli ultimi minuti sono stati definiti da Danilo Tricarico “al cardiopalma” ma senza vere azioni da parte della Solese. La partita è stata con pochissimo pubblico, dovuto alle difficili condizioni meteo.

Il tabellino

Fbc Saronno-Solese 2-1

FBC SARONNO (4-1-3-2): Rivaldo; Zanotti (39’ st Pecis), Torriani, Bello, Vanzulli (10’ st Rudi); Scampini (2’ st. Gheller); Malaspina; Di Noto, Della Torre; Drago (16’ st Pelucchi), Brighenti (30’ st. Maugeri). A disposizione Bardaro, Bredice, Sasso, Confalonieri. All. Tricarico.

SOLESE (4-4-2): De Cesare; Rana (1’ st Micoli), Cozzi, Bezzi, Montanaro (19’ st Russo); Bajoni, Trionfo, Ceresi (26’ st Missineo), Bollini; Feola (16’ st Quinci), Villani (32’ st Dervishay). A disposizione Grassi, Mandotti, Malvaso, Altamura. All. Stefanoni.

Arbitro Galantino di Pavia (Zanotta di Seregno e Coletta di Seregno).

Marcatori: 2’ pt Brighenti (Sa), 11’ pt Bello (Sa), 42’ st Bajoni (So).

Risultati e classifica

Amici dello Sport-Accademia Inveruno 1-1, Base 96-Besnatese 4-0, Fbc Saronno-Solese 2-1, Ispra-Valle Olona 0-2, Lentatese-Esperia Lomazzo 1-2, Mariano-Aurora Uboldese 1-2, Meda-Morazzone 2-0, Universal Solaro-Baranzatese 0-0.

Fbc Saronno 52, Base 96 40, Meda 39, Valle Olona 37, Esperia Lomazzo 36, Baranzatese 34, Universal Solaro 33, Besnatese 28, Lentatese 27, Mariano 24, Ispra, Accademia Inveruno e Amici dello Sport 22, Morazzone 21, Aurora Cmc Uboldese 20, Solese 14.

(foto: Andrea Elli)

26022023