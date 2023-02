x x

SARONNO – Non una sfida facile per la Solese attualmente ultima in classifica e che ha bisogno disperato di fare punti. Il mister Omar Stefani ammette che non si aspettava i due gol all’inizio e che aveva preparato la partita in tutt’altro modo. Fa i complimenti al SAronno e ai suoi giocatori per la qualità che sono riusciti ad esibire.

Allo stesso tempo si dichiara soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi che non hanno mollato e che sono riusciti a riaprire un po’ a sorpresa la gara.

Su ilSaronno disponibile anche il playbyplay e l’intervista all’allenatore dell’Fbc Saronno, Danilo Tricarico.

Il tabellino

Fbc Saronno-Solese 2-1

FBC SARONNO (4-1-3-2): Rivaldo; Zanotti (39’ st Pecis), Torriani, Bello, Vanzulli (10’ st Rudi); Scampini (2’ st. Gheller); Malaspina; Di Noto, Della Torre; Drago (16’ st Pelucchi), Brighenti (30’ st. Maugeri). A disposizione Bardaro, Bredice, Sasso, Confalonieri. All. Tricarico.

SOLESE (4-4-2): De Cesare; Rana (1’ st Micoli), Cozzi, Bezzi, Montanaro (19’ st Russo); Bajoni, Trionfo, Ceresi (26’ st Missineo), Bollini; Feola (16’ st Quinci), Villani (32’ st Dervishay). A disposizione Grassi, Mandotti, Malvaso, Altamura. All. Stefanoni.

Arbitro Galantino di Pavia (Zanotta di Seregno e Coletta di Seregno).

Marcatori: 2’ pt Brighenti (Sa), 11’ pt Bello (Sa), 42’ st Bajoni (So).

