SARONNO – “Un ulteriore proroga dell’esecuzione dello sfratto e l’avvio di una procedura che mi consenta di sostenere l’onere di un affitto”. E’ la richiesta che arriva da Amir Shenouda egiziano residente in Italia da 24 anni.

L’uomo, in attesa di cittadinanza, è sposato con due figli, uno di 12 e uno di 14 anni. Aveva a suo tempo avanzata la richiesta di essere inserito nella graduatoria per l’assegnazione di una casa popolare da parte del Comune di Saronno.

Poi sono arrivati i problemi: “A seguito di un intervento oncologico importante ad un piede, cosa che mi impedisce di sostenere diverse categorie di lavori, ottenevo la certificazione per invalidità totale al lavoro, con la collocazione della mia richiesta tra i primissimi posti nella graduatoria di assegnazione delle case popolari. A seguito della diminuzione delle possibilità di lavoro, smettevo di pagare il mutuo della mia abitazione, sita in via Sauro con con la conseguenza che la banca ha venduto la casa ed ora ho in corso lo sfratto esecutivo con proroga di una settimana”, “.

Amir aveva inizialmente ottenuto una proroga di un mese: “La certificazione è stata successivamente rivalutata al ribasso con decisione attualmente in esame e che contesto, con la conseguenza che la mia richiesta per l’assegnazione di una casa popolare non è più tra i primi posti nella graduatoria”.

Stando così le cose l’uomo rivolge un appello al primo cittadino: “Chiedo l’interessamento del sindaco Augusto Airoldi al fine di ottenere una ulteriore proroga dell’esecuzione dello sfratto e l’avvio di una procedura che mi consenta di sostenere l’onere di un affitto per il quale mi sto interessando, nel caso in cui non fosse possibile restaurare la prima valutazione dell’invalidità al lavoro”.

