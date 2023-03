x x

SARONNO – Una cinquantina di persone venerdì mattina e una trentina ieri, lunedì 6 marzo. E’ stato letteralmente preso d’assalto lo sportello Alfa srl, la società che da un anno gestisce la rete idrica al posto di Saronno Servizi.

I problemi segnalati dai saronnesi sono diversi. Si parte dall’aumento delle tariffe: “In un periodo come questo dove si fa fatica ad arrivare a fine mese mancava proprio l’aumento dell’acqua – spiega una saronnese in coda ieri mattina – sono qui per chiedere un riconteggio e magari una dilazione perchè davvero non so dove trovare i soldi”. Le segnalazione sono diverse: “Ho consumato meno acqua, ma pago di più. Questa volta senza dare una motivazione. Ad esempio, la “quota fissa” passa da 12 euro a 22 euro (+80%)”

C’è poi chi ha avuto problemi tecnici: c’è chi si è visto il pagamento respinto dalla banca perchè non è stata richiesta l’autorizzazione necessaria al cambio di fornitore e chi invece non si trova con i periodi indicati in bolletta. “Sono in attesa di una risposta – spiega un residente del quartiere Prealpi – visto che tra le due bollette che ho ricevuto c’è una sovrapposizione dei periodi di competenza. Nella migliore delle ipotesi la documentazione poco chiara nella peggiore c’è stata una doppia rendicontazione “.

“Ci si chiede se ci fornisco acqua o direttamente del buon vino – ironizza l’ex candidato sindaco Sergio Giannoni che ieri mattina si è presentato allo sportello dell’ex municipalizzata in via Roma dove è rimasto attivo lo sportello di Alfa dove negli ultimi giorni fanno riferimento molte persone – nel mio caso la bolletta, a fronte di un consumo pressoché invariato, è quasi raddoppiata”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione