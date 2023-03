x x

SARONNO – Tutto si è svolto nel migliore dei modi. Nel pieno rispetto delle normative di sicurezza per garantire la tempestiva e rapida uscita di personale e cittadini in caso di emergenza in Municipio.

Oggi alle 11 è suonato l’allarme nel palazzo comunale. Tutto il personale della sede di piazza Repubblica ha lasciato quello che stava facendo ed ha lasciato l’edificio. Particolare attenzione è stata dedicata ai cittadini presenti nella struttura che sono stati fatti uscire, come succederebbe in un’emergenza vera, e ai diversamente abili. Il personale si è ritrovato nel parco di via Cesati, come protocollo, dove sono stati verificati anche i protocolli per accertarsi della corretta evacuazione di tutto il palazzo.

Anche quest’anno l’esercitazione è perfettamente riuscita con il Municipio rimasto deserto dal parcheggio ai piani interrati. Terminate le prove, in cui come in caso di reale emergenza, ha avuto un ruolo determinate la polizia locale e gli agenti presenti in comando il personale è tornato negli uffici e l’attività è ripresa normalmente.

