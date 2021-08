SARONNO – Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine in relazione ad un ancora misterioso episodio che si è verificato lo scorso fine settimana nel centro di Saronno, ed in particolare nei pressi della stazione ferroviaria di piazza Cadorna. In orario mattutino diverse persone hanno udito un messaggio registrato, e diffuso ad alto volume, che invita ad uscire di casa immediatamente per una “evacazione dell’edificio”. Non è chiaro a cosa facesse riferimento, e non si trattava di un intervento di protezione civile ma, si pensa, opera di qualcuno deciso a prendersi beffe dei cittadini della zona.

C’è chi si è comprensibilmente allarmato e chi ha telefonato ai centralini delle forze dell’ordine per segnalare l’accaduto, nel quartiere sono state inviate alcune pattuglie ma il messaggio non è stato più udito. Le indagini proseguono per chiarire con precisione quel che è successo. Se trovato, il responsabile potrebbe trovarsi sulle spalle una denuncia per procurato allarme.

16082021