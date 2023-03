x x

SARONNO – “Da mercoledì 1° marzo l’hub vaccinale che era stato predisposto nella palestra della ex-scuola elementare Pizzigoni è stato smantellato. Un passaggio importantissimo, che riporta a una definitiva normalità dopo 3 anni in cui il Covid ha cambiato in maniera profondissima le nostre vite, soprattutto quelle delle tante persone che, purtroppo, hanno perso amici e familiari”.

Inizia così la nota condivisa dalla lista civica [email protected]

“Riteniamo doveroso sottolineare come Saronno si sia egregiamente comportata di fronte alle difficoltà di questi anni. Non solo con la creazione dell’hub vaccinale – che è stato un importantissimo punto di riferimento anche per il territorio – ma anche con la campagna #saronnosiprotegge, fino a pochi mesi fa ancora visibile in città, con la creazione di un punto tamponi/triage all’ex-bocciodromo nel momento in cui la pandemia ha colpito più duramente, con il punto tamponi comunale in Villa Gianetti.

Parallelamente a queste iniziative, messe a punto dall’Amministrazione in collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, c’è stata anche una grande mobilitazione cittadina, senza che nessuno si tirasse indietro, dai medici di famiglia, a quelli che hanno gestito i centri tamponi e vaccinale, a tutti i lavoratori (tra cui citiamo il commercio e i dipendenti pubblici) che hanno lavorato regolarmente durante il lockdown per garantire i servizi essenziali, alla grande disponibilità di soggetti istituzionali, ai privati. Ciascuno ha fatto la propria parte e a tutti va veramente un grande grazie.

Ci teniamo però a ringraziare in modo particolare il gruppo Saronno Amica, composto da volontari civici che nel momento del bisogno hanno voluto raccogliere l’invito del sindaco Augusto Airoldi a creare un gruppo di “auto-aiuto” telefonico, con tanto di corso di formazione tenuto sezione locale della Croce Rossa. Un gruppo nato apposta con lo scopo di aiutare le persone più in difficoltà a orientarsi tra le tante indicazioni del governo, nelle solitudini, contro le paure.

I volontari di Saronno Amica hanno messo a disposizione il loro tempo, ruotando su diversi turni per garantire l’efficienza della linea telefonica negli orari previsti, anche richiamando chi lasciava messaggi in segreteria e seguendo con particolare attenzione le persone più sole e fragili, perché c’è stato chi, a Saronno, ha dovuto affrontare mesi difficilissimi senza contare sull’aiuto di nessuno.

Li citiamo e ringraziamo con grande affetto per l’esempio che hanno saputo dare, nel senso più profondo del nostro essere comunità. Comunità che, come al solito, ha mantenuto fede alla propria straordinaria vocazione solidale, che supera ogni confine politico, ideologico e confessionale per far e ciò che serve con l’unico scopo di aiutare le persone in difficoltà.

Si parla sempre troppo poco di questa Saronno disponibile, silenziosa e laboriosa. Ma è grazie a essa – sempre presente nel momento del bisogno – che la nostra città ha potuto superare anni molto difficili, per tornare adesso a guardare di nuovo al futuro con fiducia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione