CARONNO PERTUSELLA – Ventiseiesima giornata di campionato nel girone B, la Caronnese torna al Comunale per sfidare il Breno. Altro scontro diretto importante per i rossoblù, in una giornata più che mai calda con tante sfide incrociate proprio in ottica salvezza.

Simone Moretti: “Giornata importante, giochiamocela”

Simone Moretti parla così in vista della partita col Breno: “La doppia reazione di Villa d’Almé ha dimostrato che non abbiamo ancora mollato e che non molleremo fino alla fine. Ora arriva il Breno in una giornata fondametale anche viste le altre partite. Ce la giocheremo, ricordando la brutta partita dell’andata e spero ci sia tanta voglia di prendersi una rivincita”.

Alla scoperta del Breno

Quattro risultati utili consecutivi per i camuni che, prima del pareggio col Ponte san Pietro, hanno trovato tre vittorie di fila che hanno permesso alla formazione di Cristian Soave di rialzare la testa e avere ben altra classifica. Due i precedenti tra Caronnese e Breno, entrambi giocati in terra camuna. La pesante sconfitta della gara d’andata (4-0) ma acnhe il ricordo dolce della Coppa Italia dello scorso anno.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Indelicato Daniele.

Difensori: Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Galletti Andrea, Nossa Davis, Pandini Simone, Scaglione Mauro.

Centrocampisti: Cerreto Paolo, Cretti Mattia, Diatta Papa Bakary, Mollica Diego, Myrtollari Kostantinos, Piraccini Luca, Tunesi Mattia.

Attaccanti: Agello Stefano, Austoni Filippo, Braidich Dario, Corno Federico, Duguet Gilles.

