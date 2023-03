x x

SARONNO – Lunedì 20 marzo verrà presentato, nella sede della sezione saronnese dell’Aia in via Vecchia per Solaro, il corso per arbitri in programma per il 2023. É totalmente gratuito e permette agli indecisi di recedere dall’iscrizione anche a percorso iniziato. Tutto ciò che fa parte della ‘strumentazione’ propria della professione verrà fornita gratuitamente.

Non è previsto un numero massimo di iscritti e l’unica clausola è rappresentata dalla tempistica: si accettano nuove reclute fino alla seconda settimana dall’inizio del corso stesso. L’associazione viene incontro ai giovani e, anche per coloro che posseggono velleità da giocatore, non c’è da preoccuparsi. Fino all’età di diciassette anni si possono coniugare le varie mansioni calcistiche in modo funzionale (della serie il sabato si arbitra, la domenica si gioca).

È importante precisare che la possibilità di progredire in questo mondo è concreta. Ogni quindici giorni si tiene nell’auditorium dell’istituto Aldo Moro una lezione di formazione arbitrale in presenza di personaggi importanti del settore. Gli osservatori, inoltre, seguono attentamente i candidati permettendone, nei casi opportuni, il tanto ambito passaggio di categoria.

In un’ottica di meritocrazia è comunque interessante tener presente l’adesione della sezione di Saronno al progetto regionale ‘Woman Referee’, dedicato alle ragazze in formazione. Quest’ultime, tramite raduni a tema, avranno la possibilità di approfondire numerosi aspetti legati al mestiere in via d’apprendimento in modo alternativo e coinvolgente.

I tesserati hanno accesso gratuito agli stadi. Dai grandi match di Serie A fino alle combattutissime partite di provincia il biglietto non si paga.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 3383818380 o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto d’archivio)