x x

CARONNO PERTUSELLA – Si aprono le candidature per le benemerenze civiche della città di Caronno. Le proposte di candidatura possono essere inoltrate dal sindaco, dai consiglieri comunali, dagli assessori, nonché da enti e singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti benemeriti. Le civiche benemerenze saranno conferite in occasione della Festa Patronale cittadina del prossimo 31 maggio.

Le candidature devono pervenire entro il giorno 28 aprile con le seguenti modalità:

in busta chiusa recante la dicitura “Proposta candidatura per il conferimento di civiche benemerenze” debitamente firmata dalla persona proponente, all’ufficio protocollo del comune di Caronno Pertusella, piazza Moro 1, negli orari di ricevimento al pubblico;

inviando al Comune di Caronno Pertusella la proposta di candidatura avente ad oggetto “Proposta candidatura per il conferimento di civiche benemerenze” debitamente firmata dalla persona proponente, allegando la fotocopia della propria Carta di Identità,

tramite pec : [email protected]pec.regione.lombardia.it o mail: [email protected]

tramite pec : [email protected]pec.regione.lombardia.it o mail: [email protected] tramite Posta (farà fede il timbro postale di ricevuta) al Comune di Caronno Pertusella – Piazza Aldo Moro 1 – 21042 Caronno Pertusella;

Possono essere candidati coloro che abbiano contribuito significativamente alla crescita civile, alla coesione sociale e al prestigio della comunità locale con: opere concrete nel campo della scienza, delle lettere, delle arti, dell’industria, del commercio, del lavoro, della scuola e dello sport; iniziative di carattere sociale, educativo, assistenziale e filantropico; atti di coraggio e abnegazione civica; il servizio e la dedizione disinteressati verso le istituzioni; particolari manifestazioni di amore nei riguardi della collettività. Non sono ammesse autocandidature.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione