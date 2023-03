Softball mercato: all’Inox Team Saronno la promessa azzurra Camilla Fazio

x x

SARONNO – Un importante colpo in entrata per il presente e, soprattutto, per il futuro. L’Inox Team Saronno annuncia l’arrivo di Camilla Fazio, prospetto del panorama azzurro. Oltre a scendere in campo con la squadra campione d’Italia in carica, la ricevitrice classe 2004 potrà continuare a crescere a livello offensivo e difensivo indossando la divisa delle Bulls Rescaldina in Serie A2 con la formula del prestito.

“Sono felice di intraprendere questa nuova avventura a Saronno e sono molto emozionata di giocare a fianco di atlete di altissimo livello” ha subito commentato Fazio. “Avrò molto da imparare da loro e cercherò di sfruttare al meglio questa opportunità che mi è stata data. Sono certa che potrò crescere sotto molti punti di vista in un ambiente così stimolante con grandi obiettivi” ha poi aggiunto la giocatrice che, nonostante la giovane età, è già scesa in campo nel corso della sua carriera con il Legnano Softball e con la Steinert High School a livello liceale negli Usa.

“Vogliamo competere ora e in futuro motivo per cui siamo concentrati ad allestire una squadra che ci possa dare soddisfazioni nel 2023 e negli anni a seguire – dice il presidente Massimo Rotondo – L’innesto di Camilla Fazio è molto importante in quanto le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Sono sicuro che, grazie al lavoro insieme al manager Manson e alle sue compagne di squadre, potrà togliersi qualche soddisfazione già nel corso di quest’anno continuando quel percorso di crescita che auspichiamo la faccia diventare una dei punti fermi del Saronno del futuro”.

