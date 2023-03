x x

SARONNO / CASTIGLIONE OLONA – Maltrattamenti in famiglia, i carabinieri della Compagnia di Saronno hanno arresta un uomo che se l’era presa con gli anziani genitori: l’altra mattina al 112 è giunta una chiamata per segnalare una lite in una casa di Castiglione Olona. Sul posto si è recata subito una pattuglia della Compagnia saronnese trovato in uno stato di agitazione il figlio della anziana coppia. E’ emerse che si era reso responsabile di maltrattamenti, nei loro confronti, anche altre volte. Voleva soldi e per “convincerli” li minacciava arrivando anhe ad aggredirli.

L’uomo è stato dunque arrestato in flagranza di reato ed è stato trasferito nel carcere di Varese, in vista degli interrogatori ed a disposizione dell’autorità giudiziaria.

