SARONNO – Tre maxi uova di Pasqua che si trasformeranno grazie alla generosità della comunità saronnese in materiale didattico per i più piccoli. Si rinnova, anche questa Pasqua la tradizione della gelateria Gelato in Corso che ha regalato i maxi dolci a tre istituti saronnese.

Nel punto vendita di corso Italia hanno fatto capolino nelle ultime ore le uova di Pasqua maxi che saranno donati all’asilo nido Gianetti, alla scuola materna Cavour e alla scuola primaria Damiano Chiesa alla Cassina Ferrara.

“Come di consuetudine – spiega il titolare dell’attività Luciano – da anni doniamo uova giganti da ben 5 chilogrammi ogniuna ad alcune scuole di Saronno destinate allo scopo di far raccogliere fondi per acquistare materiale didattico scolastico per i bambini”.

Un gesto semplice che si rinnova con l’impegno e la voglia di fare qualcosa per gli istituti che educano e formano i saronnesi di domani.

