x x

SARONNO – Oltre 100 voti arrivati in meno di 24 ore e tantissimi buoni scaricati. E’ stato un debutto da record quello della seconda edizione del “Gelato contest ilSaronno” che è iniziato ieri sabato 13 maggio ha già conquistato i saronnesi a partire dagli amanti del gelato.

Cioccolato, nocciola, pistacchio, fragola e fiordilatte i gusti in gara in quest’edizione 2023 che vede quattro gelaterie saronnesi, eccellenze cittadine, mettere a disposizione dei golosi 400 gelati gratis. Si può scaricare il proprio buono per averne uno qui https://ilsaronno.it/gelaterie/

Buon debutto anche per il gusto ilSaronno: una creazione ad hoc per ogni gelateria con una personalizzazione per la nostra testata. Andate ad assaggiarlo e diteci cosa ne pensate.

QUI SCOPRI LE GELATERIE CHE PARTECIPANO AL CONCORSO

QUI LE REGOLE DEL CONCORSO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione