x x

SARONNO – Non solo è riuscita a salvare il proprio portafoglio dalla manolesta che nelle ultime settimane ha imperversato tra gli stand cittadini ma ha anche messo in allarme un’altra cliente spiegato di aver visto la responsabile in azione. Già perchè secondo la testimonianza di una saronnese che abitualmente frequenta il mercato cittadino al mercato cittadino saronnese in azione una borseggiatrice.

La donna ha deciso di condividere la propria esperienza dopo aver letto dell’81enne che si è ritrovato borseggiata e che tenendo in borsa solo un portafoglio vuoto è riuscita ad evitare tanti problemi “beffando” chi l’aveva presa di mira.

“!Io frequento quasi settimanalmente il mercato di Saronno ed è capitato anche a me che non ho 80 anni – spiega la saronnese – Comunque la borseggiatrice una donna di circa 30/35 anni e predilige le bancarelle affollate. Io mi sono accorta mi ha aperto la cerniera della borsa”.

Fortunatamente la reazione della saronnese ha fatto desistere la ladra: “Non è riuscita a prendere nulla, poi l’ho seguita ed ho visto che ci riprovava con una signora con passeggino ho avvisato la malcapitata e la borseggiatrice è fuggita”.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione