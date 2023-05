x x

SARONNO – Ottimi riscontri di clic e presenze in gelateria per il primo weekend del “Gelato contest ilSaronno” che è iniziato sabato 13 maggio e che ha visto già decine di saronnesi scaricare il proprio buono per un cono gratis e altrettanti votare il proprio gusto dell’estate.

Per decidere dove si trova il miglior cioccolato, nocciola, pistacchio, fragola, fiordilatte quattro gelaterie saronnesi hanno messo a disposizione 400 gelati gratis. Puoi scaricare il tuo buono per averne uno qui https://ilsaronno.it/gelaterie/

Tra le proposte del contest anche il gusto ilSaronno: una creazione ad hoc per ogni gelateria con una personalizzazione per la nostra testata. Andate ad assaggiarlo e diteci cosa ne pensate.

Un invito gli iscritti che hanno scaricato il buono non l’hanno ancora utilizzato: il contest scade domenica 28 maggio e quindi c’è ancora una settimana per scegliere, assaporare, votare e contribuire a definire “i gusti dell’estate 2023!”

QUI SCOPRI LE GELATERIE CHE PARTECIPANO AL CONCORSO

QUI LE REGOLE DEL CONCORSO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione