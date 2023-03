x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo intergralmente la nota di Pd, Con Saronno, Lista Airoldi e [email protected] in merito al mutuo da 2 milioni di euro che la Giunta ha deliberato per i lavori della scuola Rodari.

Come tutti sanno, i costi energetici e delle materie prime sono aumentati enormemente nell’ultimo anno, con inevitabili ripercussioni sulle opere, pubbliche e private. Anche il progetto per la realizzazione della nuova scuola Rodari non è sfuggito a questa dura realtà, con una stima di probabili maggiori costi per circa 2 milioni. La Giunta è immediatamente intervenuta, deliberando un mutuo di pari entità, che sarà sottoposto alla ratifica del consiglio comunale.

Noi riteniamo che questa sia la strada giusta per giungere al raggiungimento dello scopo: la realizzazione di una nuova, completa, moderna struttura scolastica da mettere a disposizione dei bambini del quartiere Prealpi e contemporaneamente aperta ad altre attività utili per la comunità. Certamente, lo sforzo economico è rilevante, perché il Comune di Saronno assume a proprio carico fino a 4 milioni, in aggiunta al contributo regionale di euro € 7.060.000. Il nuovo mutuo permette di presentare alla Regione un Piano Economico Finanziario che tenga conto dei rialzi dei costi delle opere edili (e non solo) causati dalla situazione internazionale contingente e che attesta il costo dell’opera attorno agli 11 milioni.

Siamo certi che tutto il Consiglio Comunale approverà la sollecitudine dell’amministrazione, che darà alla città una scuola giudicata dalla Regione tra i quattro migliori progetti in Lombardia. Si tratta di un’opera pubblica valida per tutti i Saronnesi, che l’attendono da tempo.

Osserviamo che tutto ciò rientra nella buona politica che l’amministrazione Airoldi sta facendo investendo risorse economiche ed umane ingenti nell’edilizia e nelle manutenzioni scolastiche e delle strutture sportive: lo scopo è quello di rendere Saronno sempre più amica e ben fornita di strutture per la promozione scolastica, culturale, umana e fisica delle nuove generazioni, quelle che fra qualche lustro guideranno la città.

Le somme importanti impiegate e già stanziate a bilancio pluriennale, grazie anche al buon successo nella raccolta di fondi del PNRR, sono la prova vincente e tangibile della lungimiranza dell’Amministrazione, all’interno della realizzazione di un serio programma.

La maggioranza continuerà ad appoggiare convintamente Sindaco, Giunta e Uffici per il successo operativo di questa meritoria politica, sensibile alle priorità manifestate dai cittadini.

