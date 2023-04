x x

SARONNO – Pochi giri di lancette al via: questo sabato 1 aprile comincia la Serie A1 Softball. Come sottolineato anche dal nuovo tecnico saronnese Steven Manson, saranno tutte a caccia dell’Inox Team Saronno, campione per la prima volta nella sua storia la passata edizione, in un campionato che dopo quattro anni torna a girone unico con 10 squadre ai blocchi di partenza con il ritorno di Macerata in massima serie, da cui mancava dal 2011.

Qui Saronno

Per la prima giornata, debutto casalingo delle 16 al diamante di via De Sanctis, contro Collecchio. A disposizione del manager Manson l’intera rosa, attesa al debutto la spagnola Meritxell Blesa, non ci saranno invece la belga Noa Armirotto (infortunata) e la lanciatrice australiana Stephanie Trzcinski, nel mirino del club saronnese ma ancora in Australia.

Nel Collecchio la novità è rappresentata dalla lanciatrice statunitense Jensen Taylor Main, con trascorsi alla University of New Mexico.

Qui Caronno

La Rheavendors Caronno aprirà la stagione di A1 del softball italiano con l’anticipo delle 13 di oggi a Sesto Fiorentino, contro la Sestese, squadra che non dovrebbe essere insurabile. Per l’allenatore caronese Argenis Blanco, veterano della panchina Rhea, nessuna assenza, anzi sono arrivate in Italia anche le straniere, Yurubi Alicart dopo avere vinto il campionato del Venezuela, e Yilian Tornes, dopo avere vinto il campionato di Cuba.

Calendario prima giornata

Sabato 1 aprile

Ore 13:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Sestese – Rheavendors Caronno.

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Forlì – Macerata.

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) MKF Bollate – Metalco Thunders Castelfranco.

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Inox Team Saronno – Bertazzoni Collecchio.

Domenica 2 aprile

Ore 11:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Taurus-Donati Gomme Old Parma.

01042023