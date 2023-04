x x

COGLIATE / MISINTO /LAZZATE – Sabato 1 aprile è open day per il Family Point, il servizio che si dedica interamente alle famiglie, a trecentosessanta gradi. Dalle 10.30 alle 13.30 si terranno chiacchierate su numerosi temi nello spazio di via Padovan 49 a Misinto: genitorialità con e psicologhe Giorgia Giovanardi e Sara Bisconti, prima infanzia con la responsabile FamilyPoint Stefania Balzaretti, adolescenza con la coordinatrice Cta Francesca Pili. Non mancano anche temi come l’affido e l’adozione, l’integrazione e l’inclusione scolastica, conflitti familiari e figli contesi e il segmento relativo alle possibili soluzioni per la relazione tra minori e illegalità.

La mattinata sarà divisa come segue:

alle 11.30 avverrà la firma ufficiale della convenzione e intervento dei sindaci: Andrea Basilico, Matteo Piuri, Loredana Pizzo;

alle 11.45 Interventi degli assessori alle politiche sociali: Oriano Campi, Antonina Fiorillo, Giuseppe Zani;

alle 12 presentazione dei servizi;

alle 12.15 la benedizione

alle 12.20 il taglio del nastro.

Sarà disponibile per i più piccoli uno spazio gioco a cura del Aps Ecolandia. A seguire sarà offerto il rinfresco a cura dell’associazione Sapori di Cascina.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

01042023