SARONNO – Dal 5 al 12 aprile tutti i film e gli eventi in sala al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – Da sabato 8 aprile:

AIR la storia del grande salto di Ben Affleck, con Matt Damon e Ben Affleck.

Racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio “Air Jordan”.

Sabato 8 aprile ore 17.30 – 21.00

Domenica 9 ore 17.30 – 21.00

Lunedì 10 ore 17.30 – 21.00

—————-

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – Dal 31 marzo al 2 aprile prosegue a grande richiesta:

DELTA di Gabriele Salvatores, con Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio.

Racconta la storia di Leo Bernardi, un noto e acclamato regista, che non si arrende all’inevitabile scorrere del tempo e, in cerca di uno script che possa rivelarsi un successo cinematografico, decide di incentrare il suo nuovo e ultimo film su Casanova di Arthur Schnitzler.

Sabato 8 aprile ore 17.30 – 21.00

Domenica 9 ore 17.30 – 21.00

Lunedì 10 ore 17.30 – 21.00

Appuntamento con l‘Opera al Cinema

Mercoledì 12 aprile ore 20.15 CENERENTOLA in diretta dal Royal Opera House di Londra. Incantare la sua epoca. Tale avrebbe potuto essere la volontà di Jules Massenet nel mettere in musica la storia di Charles Perrault. Con Cendrillon, il compositore offre una delle sue opere più seducenti, che differisce da altri adattamenti lirici del racconto. Alle ore 19.00 incontro di introduzione all’opera.

—————-

Appuntamento con la rassegna LA GRANDE ARTE:

PERUGINO. RINASCIMENTO IMMORTALE – Un viaggio attraverso l’Italia alla scoperta dei grandi capolavori del Perugino, dagli affreschi della Cappella Sistina alle due sale a lui interamente dedicate alla Galleria Nazionale dell’Umbria.

Mercoledì 5 aprile ore 15.30 – 21.00 al Cinema Silvio Pellico

——————————–

Appuntamento con la rassegna CINEFORUM:

Film a sorpresa: GODLAND, Nella terra di Dio Sul finire dell’Ottocento, l’Islanda è sotto il controllo danese. Al prete Lucas viene assegnato l’incarico di recarsi sull’isola, documentare con delle foto la vita degli abitanti locali e costruire una chiesa. Ma tra mari ostili e lunghi pellegrinaggi le condizioni sul suolo islandese si rivelano proibitive, e l’atmosfera inospitale. Ben presto la spedizione, composta tra gli altri dalla guida Ragnar con cui Lucas entra subito in conflitto, perde pezzi e speranza.

Al Cinema Silvio Pellico:

Martedì 11 aprile ore 20.45

Mercoledì 12 aprile ore 21.00 (cambio sala)

Giovedì 13 aprile ore 15.30 – 21.00

Al Nuovo Cinema Prealpi:

Mercoledì 12 aprile ore 15.30

—————-

Prossimo appuntamento con la rassegna CINEMA A MERENDA: BELLE & SEBASTIEN – NEXT GENERATION– Un’avventura travolgente per un ragazzino di dieci anni che difende a tutti i costi il destino di un cane. Per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda compresa nel prezzo: ingresso + merenda 6€.

Sabato 15 aprile ore 15.00 al Cinema Silvio Pellico

Domenica 16 aprile ore 17.30 al Nuovo Cinema Prealpi

——————————–

