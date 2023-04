x x

SARONNO – La pattuglia della polizia locale del comando di piazza Repubblica ha realizzato ieri un sopralluogo un viale Rimembranze per i calcinacci caduti nella notte dalla facciata di un palazzo. A dare l’allarme i residenti che al mattino uscendo per andare al lavoro hanno trovato sul marciapiedi pezzi di intonaco caduti dalla facciata. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe tratto di alcuni pezzi del cornicione che sarebbe caduto in parte su un balcone e in parte sulla strada all’altezza dell’ingresso pedonale del palazzo.

Fortunatamente nessuno stava passando a piedi nel momento del distacco e della caduta tanto che nessuno si è accorto di nulla e non si registrano ne danni ne feriti. In ogni caso, per prevenire problemi, è stato richiesto l’intervento della polizia locale che ha effettuato un sopralluogo e soprattutto ha provveduto a transennare la zona per scongiurare incidenti nel caso di altri crolli. E’ stata allertata la proprietà in modo che possa provvedere ai necessari interventi di manutenzione.

(foto archivio)

