SARONNO – La sezione saronnese dell’associazione nazionale paracadutisti d’Italia con i delegati dell’associazione alpini hanno reso omaggio, oggi alle 11,30 al monumento ai caduti di El Alamein.

Un ricordo che si rinnova ogni 2 giugno con la deposizione di una corona d’alloro. La cerimonia chiusa dalla preghiera del paracadutista e dal grido “Folgore” si è tenuto dopo il momento ufficiale in piazza Libertà.

Prima di chiudere la cerimonia è stato dedicato un ricordo a Cesare Lui presidente onorario scomparso proprio nel mese di giugno (insignito con la ciocchina combattè durante la seconda guerra mondiale in africa, nelle file del 5° battaglione della divisione Folgore, meritandosi una Croce di guerra, catturato dal nemico gli fu concesso, come a tutta la divisione, l’onore delle armi. Trascorse quattro anni in campo di concentramento ad Alessandria d’Egitto, fino all’agosto 1946. È uno dei soli 300 paracadutisti che fecero ritorno vivi in madrepatria) e al presidente Aldo Falciglia che negli ultimi anni ha fatto crescere e tenuto viva l’associazione con impegno e dedizione.

Presente anche l’ex assessore e ora consigliere comunale Gianpietro Guaglianone.