x x

SARONNO – Sulla pagina Facebook “Augusto Airoldi – sindaco di Saronno” arriva il commento del primo cittadino in merito ai danni al monumento ai parà: “Vandalizzare un monumento pubblico, un simbolo, qualunque esso sia, è un atto di ordinaria inciviltà”.

E continua: “Farlo utilizzando anche frasi dal significato condivisibile, lo rende un atto di straordinaria inciviltà, un atto ancora più odioso e ripugnante. Mi irrita molto dover ammettere che, anche nella nostra amata e civilissima Saronno, esigue minoranze di sbandati possano compiere gesti simili. Lo scorso anno abbiamo aumentato del 50% il numero delle telecamere presenti in città, ma il ripudio di questi atti non può essere affidato alla sola tecnologia, deve essere sempre più un sentimento diffuso e radicato in tutti noi”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione