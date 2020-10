SARONNO – Stamattina alle 11 all’airoldi point in via Garibaldi, dove la campagna elettorale è partita con l’annuncio della candidatura, Augusto Airoldi chiude la campagna elettorale con la coalizione e gli alleati

Qui la diretta de ilSaronno

“Il 20 e 21 Settembre scorso i saronnesi hanno depositato nelle urne una forte richiesta di cambiamento: circa due su tre di loro hanno scelto di non confermare Alessandro Fagioli alla carica di Sindaco della città.

Candidandomi al ballottaggio gli elettori mi hanno affidato la responsabilità di realizzare questo cambiamento, di far ripartire una città provata dalle conseguenze della pandemia e del lockdown, non meno che da 5 anni di una amministrazione che l’ha progressivamente condotta su un binario morto.

E’ in questo contesto che rientra la collaborazione che nei prossimi 5 anni avrò con la lista “Con Saronno” di Pierluigi Gilli, già Sindaco della città, in caso di elezione.

Una collaborazione, se ne facciano una ragione i pochi chiassosi e impauriti detrattori, basata sulla condivisione di molti punti programmatici, peraltro palesi dal confronto dei rispettivi programmi elettorali.

“La scuola, lo sport, il sostegno ai cittadini colpiti dalle conseguenze del virus o già in stato di disagio, una corretta politica di bilancio, l’attenzione alle manutenzioni ordinarie, al patrimonio verde, all’ambiente, alle nuove forme di lavoro, all’efficienza del Municipio, il recupero delle aree dismesse” come ha correttamente osservato Gilli sono punti qualificanti per la prossima Amministrazione. Così come comune è l’impegno a 360 gradi, a salvaguardia del nostro Ospedale.

Per queste ragioni “Con Saronno” assieme alla Lista “Airoldi Sindaco”, al Partito Democratico, a “[email protected]” e a “Obiettivo Saronno” sostiene la mia candidatura a Sindaco al turno di ballottaggio del prossimo 4 e 5 Ottobre. Saronno può finalmente ripartire: non sprechiamo una opportunità che non si ripresenterà per i prossimi 5 anni!”