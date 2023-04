x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Amministrazione comunale sul Festival della Poesia.

Giù il sipario sulla seconda edizione del Festival di Poesia Città di Saronno “Giorni DiVersi”, organizzato dall’Amministrazione comunale dal 25 marzo al 2 aprile.

Il tema scelto per questa seconda edizione, forte del successo della prima, è stato quello della “libertà”, tema che ha caratterizzato tutti gli interventi degli ospiti che hanno portato un po’ del loro mondo a Saronno, in una cornice molto bella e colorata grazie ai tanti negozi che hanno aderito allestendo vetrine a tema poetico in via San Giuseppe, via San Cristoforo, via Padre Monti, via Portici, Corso Italia, nella zona della stazione, una trentina di esercizi commerciali in totale.

Anche il coinvolgimento delle scuole primarie è stato piuttosto importante, con un totale di oltre mille alunni che hanno partecipato alle “poesie nell’aria” esposte nei loro plessi scolastici (dalla Rodari alla Pizzigoni, dalla Damiano Chiesa alle Orsoline).

Venendo ai dati sulle presenze, hanno registrato il “pienone” l’incontro con il poeta Franco Arminio al Prealpi (200 persone), la proiezione del film “Helling” e la premiazione del Liceo Legnani al Cinema Teatro (180 persone), ma anche l’inaugurazione della manifestazione con Consonni in Villa Gianetti (100 persone) e il dialogo con il rapper Murubutu (140 persone). Gli altri eventi in calendario hanno fatto registrare dalle 40 alle 80 persone presenti, per un totale di 1200 partecipanti in poco più di una settimana.

“Avevamo già sperimentato il Festival di Poesia lo scorso anno – commenta l’assessore Laura Succi – e questa seconda edizione ci ha confermato che la manifestazione suscita l’interesse di tanti saronnesi, proprio perché i temi scelti vengono trattati nelle varie forme d’arte, così da essere condivisi da tutti. Il mio ringraziamento va all’ufficio Cultura, che ha seguito tutto l’iter organizzativo, dal primo all’ultimo verso…per rimanere in tema, e al comitato scientifico che ha collaborato con entusiasmo e spirito d’iniziativa”.

(foto: un momento del festival, l’evento organizzato al centro islamico)

06042023