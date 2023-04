x x

SARONNO – La squadra giovanile del Fbc Saronno, classe 2007, è nelle scorse ore arrivata a Barcellona in Spagna per partecipare alla Copa Santa 2023, torneo internazionale per U16, che si gioca da oggi a domenica 9 aprile, con gironi, classifiche e poi ottavi, quarti, semifinali e finali. Per i ragazzi saronnesi una occasione di provare una esperienza nuova ed anche di “farsi conoscere” su un palcoscenico importante.

I saronnesi sono inseriti in un girone con gli spagnoli del Monnegre Mutxamel, gli israeliani della squadra del Drom Ha Sharon, i tedeschi dello Sparta Lichtenberg e gli emiliani del San Faustino.

(foto di gruppo dei giovani de Fbc Saronno a Barcellona in Spagna)

07042023