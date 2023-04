x x

CESANO MADERNO – Un incendio ha colpito una colonia felina nel quartiere Molinello. I gatti, spiegano dal Comune di Cesano Maderno, “sono riusciti a mettersi in salvo, ma la struttura è distrutta. L’episodio ha destato preoccupazione e indignazione tra coloro che se ne occupano. Esprimiamo riconoscenza nei confronti delle volontarie che si prendono cura delle colonie feline e riprovazione per un atto che, se confermata l’ipotesi dolosa, va condannato senza riserve. Gli animali meritano rispetto e non devono essere vittime di comportamenti crudeli e incivili”.

Il fatto è accaduto nella giornata di ieri.

(foto: l’area della colonia felina, che è stata devastata dall’incendio doloso. E’ avvenuto in località Molinello)

