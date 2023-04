x x

SARONNO – Sconcertante episodio sulla linea Saronno-Milano: lungo i binari dove solitamente transita il Malpensa express, all’altezza di via Toti a Bollate, qualcuno ha gettato un estintore sulla strada ferrata. Per fortuna l’estintore è finito a fianco dei binari e non sopra, e le ruote dei treni lo sfioravano soltanto.

Nessun dubbio che ci trovi di fronte ad un atto vandalico: ad accorgersi dell’accaduto – il fatto risale allo scorso fine settimana ma se ne è avuta notizia solo oggi – sono stati alcuni operai che stavano lavorando in un vicino cantiere. Hanno dato l’allarme ed è arrivata la polizia locale che con le cautele del caso, di lì passano molto treni, l’ha quindi rimosso. Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire la provenienza e che l’abbia gettato sui binari, rischiando di causare un incidente ferroviario.

(foto archivio)

08042023