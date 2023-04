x x

SARONNO – L’associazione 33&45 inonderà di musica il centro di Saronno per la settima edizione di un evento ormai consolidato in zona e invita la cittadinanza a ‘Saronno in Vinile’, questa domenica, 16 aprile, dalle 10 alle 18.

Cultori, collezionisti e affezionati dei microsolchi saranno lieti di proporre al pubblico moltissimi pezzi di supporti audio, dischi e materiale fonografico, cd e dvd, libri, merchandise, rarità e memorabilia, all’aperto, ad accesso libero lungo il corso Italia. In caso di maltempo, l’evento si sposterà sotto i portici di Piazza De Gasperi. La manifestazione è patrocinata dalla città di Saronno: è possibile seguire gli aggiornamenti attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’associazione.



L’obiettivo è la promozione della cultura musicale in tutte le forme: una festa della musica e dei supporti fonografici, utili a soddisfare ogni palato, dal più raffinato collezionista, al curioso appassionato, dal maniaco di seconda mano, a chi è sempre in cerca di buoni affari, con un occhio particolare per i giovanissimi che stanno abbracciando questa passione. I partecipanti sono invitati a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione