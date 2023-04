x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rari Nantes Saronno.

A Riccione a cavallo tra marzo e aprile si sono svolti i Criteria Nazionali di nuoto. Quest’anno è stata una trasferta veramente eccezionale: in 44 anni di storia infatti, mai un atleta agonista saronnese era riuscito a salire sul podio di un campionato nazionale.

La crescita di numeri e prestazioni in questi ultimi anni è sfociata in due medaglie a lungo sognate, avvicinate, ma sempre sfuggite di pochissimo.

Eleni Moia ha conquistato l’argento nei 200 farfalla, mentre Tommaso Porcu il bronzo nei 200 rana, in due giornate che hanno fatto scoppiare la gioia della società, dei compagni di squadra e di tutti i soci.

Tommaso Porcu oltre ai 200 rana si era qualificato anche nei 100 dove ha gareggiato in finale ed è arrivato 6^ in totale.

Eleni Moia oltre ai 200 farfalla ha gareggiato in finale nei 100 farfalla arrivando 4^ ( di pochissimo) ; nei 50 farfalla arrivando 7^ e nei 200 misti.

La Rari Nantes Saronno torna dalla Romagna con un bottino importante, felicemente appesantito anche dalle ottime prestazioni (non solo tempistiche) degli altri qualificati: Asia Villa che lotta grintosa nei 100 rana, 200 rana, 200misti. E le due matricole nemmeno troppo emozionate: Giorgia Bertasi nei 200 dorso e Fabrizio Fuscaldo nei 100 dorso (ottimo 6° posto), 200 dorso, 100 stile.

Per i tecnici la pausa di Pasqua è durata poco perché si scende subito nuovamente in vasca a Riccione per i Campionati Italiani Assoluti, la massima espressione del nuoto nazionale, che vedrà nuovamente protagonisti due atleti RNS: Claudia Varisco e Eleni Moia.

A nome dei dirigenti e dei tecnici, pensiamo anche di tutte le famiglie fino ad arrivare immagino alla cittadinanza saronnese, desideriamo fare i complimenti agli atleti ma anche al direttore tecnico Leonardo Sanesi che ha saputo prepararli al meglio, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche emotivo, sociale, esperienziale, coordinando al meglio il lavoro di tutto lo staff. Ringraziamo anche Saronno Servizi ssd per la sempre proficua collaborazione e la possibilità di nuotare in un ambiente sereno e adeguato.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione